شهيب: نتشارك مع بهية الحريري هاجسا اساسيا وهو تأمين جودة التعليم

اكد وزير التربية أكرم شهيب أننا "نتشارك مع رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري هاجسا اساسيا وهو تأمين جودة التعليم وتوفير المستلزمات التي توصلنا الى هذا الهدف مهما بلغت الظروف الاقتصادية والسياسية".
وفي كلمة له خلال افتتاح "منتدى التعليم والتمكين والقدرات الابداعية لصيدا"، أوضح شهيب أن "هذا المنتدى يختنصر الطريق نحو بناء شخصية المتعلم وسوف نستفيد من هذا المنتدى كنموذج يحتذى لاكتشاف مواهب جديدة"، مشيرا الى "اننا سنتابع التعاون من اجل حل العديد من القضايا التربوية".
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