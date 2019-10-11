أفيوني زار مركز نظم المعلومات الجغرافية بجامعة البلمند: تكنولوجيا المعلومات حاجة ملحة

لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، خلال زيارته مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لكلية الهندسة في "​جامعة البلمند​" بعد إعادة تحديثه، إلى "دور الجامعات في مواكبة التطور التكنولوجي"، مؤكّدًا أنّ "تكنولوجيا المعلومات أصبحت حاجة عالميّة ملحّة".

وهنأ "جامعة البلمند" على "إنجازاتها المتقدّمة والمتواصلة في حقل "GIS" وخصوصًا في إطار المشاريع الّتي تنعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية".

من جهته، أوضح نائب رئيس "جامعة البلمند" للعلاقات الدولية عميد كلية الهندسة البروفيسور رامي عبود، أنّ "هذا المركز يُعدّ محورًا أساسيًّا في توفير الخبرات والمعلومات العلميّة والتقنيّة من أجل تطوير برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بدوره".

يتكوّن المركز من مختبر تكنولوجي مجهّز بأحدث البرامج لنظم المعلومات الجغرافية من شركة "ESRI". كما يوجد معدّات متطوّرة مثل "GPS" و"Noise Reader GNS". مع الإشارة إلى أنّ المركز ناشط في مجال الأبحاث العلمّية ومشاريع التعاون مع الهيئات المحليّة والبلديّة، و ائز على جوائز عديدة على المستوى المحلي والعالمي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع ورشة عمل برعاية أفيوني بعنوان: "التحوّل الرقمي للبلديات بواسطة نظم المعلومات الجغرافية" من تنظيم ​نقابة المهندسين​ في ​طرابلس​ ومركز الـ"GIS" في كلية الهندسة في "جامعة البلمند"، وذلك نهار السبت الواقع في 12 تشرين الأول، في قاعة المؤتمرات بنقابة المهندسين في طرابلس.