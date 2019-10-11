اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "يوماً بعد يوم تثبت هذه السلطة المتحكمة انها ليست على قَدر تحديّات المرحلة الاقتصادية والمالية، ويأتي الحديث عن خصخصة شاملة للقطاعات المنتجة، ليطرح مخاوف حقيقية لدى اللبنانيين من ان يتم التفريط بما تبقى من ثرواتهم ومستقبل ابنائهم"، مضيفا:"المطلوب قبل كل شيء إصلاح وقادة صالحون يعملون بضمير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: يوماً بعد يوم تثبت السلطة المتحكمة انها ليست على قدر التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.