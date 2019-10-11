وفاة والدة النائب فريد البستاني

غيّب الموت السيدة رينه الصايغ والدة النائب ​فريد البستاني​.

ويحتفل ب​الصلاة​ لراحة نفسها يوم غد السبت في كنيسة ​سيدة التلة​ ​دير القمر​ عند الساعة الرابعة من بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في دير القمر.

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