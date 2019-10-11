وفاة والدة النائب فريد البستاني

غيّب الموت السيدة رينه الصايغ والدة النائب فريد البستاني.
ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد السبت في كنيسة سيدة التلة دير القمر عند الساعة الرابعة من بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في دير القمر.
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