مزارع "تعنايل" أطلقت مبادرة "برمة العروس" لأفضل طبق باستخدام منتجاتها

أطلقت مزارع "​تعنايل​" في 15 تموز الماضي مبادرة "برمة العروس" وهي الأولى من نوعها في ​لبنان​ والمنطقة، تنافس فيها 5 مؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي من 5 مناطق مختلفة في لبنان على أفضل طبق باستخدام منتجات تعنايل.

والمتنافسون هم فريد حبيش من كسروان (كوميدي)، كريستيل فورزالي من البقاع (أزياء)، أديل جمال الدين من الشمال (مضيف تلفزيوني)، زينب حمود من الجنوب (أزياء)، وسيفاغ كيتانجيان (لاعب كرة سلة).

وبمساعدة وتوجيه الشيف فريد شهاب، قدّم فريد حبيش طبق الكوسى محشي مع الجبة واللبن. وأديل قدّمت الكبة واللبن، وكريستيل قدّمت سلطة الفريكة مع جبنة الماعز. كما قدّم سيفاغ طبقاً أرمنياً من الفتة، أما زينب فقد قدّمت طبق الورق عريش مع جبنة الموزاريللا.

​​​​​​​

Advertisements

وكانت "تعنايل" قادرة من خلال المسابقة، على أن تقوم بنشر الوعي من خلال المؤثرين لإكتشاف المناطق اللبنانية المختلفة وتثقيف الشعب اللبناني حول الاستخدامات المختلفة لمنتجات اللاكتوز في الأطباق اللبنانية التقليدية.

كما أن اللافت في الموضوع هو أن "علامة تجارية" تمكنت، من خلال منتوجاتها وبمساعدة المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي، من ربط نشاط معيّن بقضية إنسانية سامية، عبر التبرع بالجوائز لإحدى الجمعيات الخيرية.

وهذا ما حصل، إذ ان أديل قد فازت من خلال طبقها "كبة بالصينية مع اللبنة" بالمسابقة، ومنحت جائزة نقدية قيمتها 8000 دولار تم التبرع بها إلى "دار طرابلس للرعاية الإجتماعية".

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة كانت تعتمد على اختيار الطبق، الإبداع، وتصويت الجمهور. وخلال أسبوعين، وصلت الحملة إلى أكثر من 500 ألف شخص في لبنان، كما استقطبت أكثر من 80 ألف شخص لزيارة موقع "برمة العروس".



​​​​​​​