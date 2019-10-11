أصحاب الفانات تجمعوا عند مستديرة أبلح وقطعوا الطريق في ساحة شتوره

تجمع عدد من ​اصحاب الفانات​ العاملة على ​المازوت​ عند مستديرة أبلح ​الفرزل​، كما قطع أصحاب الفانات الطريق في ساحة شتوره، مما تسبب ب​زحمة سير​ خانقة، وقد وقع اشكال بين المعتصمين و​القوى الامنية​ اثناء محاولة الاخيرة بتنظيم السير واعادة فتح الطريق.

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