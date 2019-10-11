أصحاب الفانات تجمعوا عند مستديرة أبلح وقطعوا الطريق في ساحة شتوره

تجمع عدد من اصحاب الفانات العاملة على المازوت عند مستديرة أبلح الفرزل، كما قطع أصحاب الفانات الطريق في ساحة شتوره، مما تسبب بزحمة سير خانقة، وقد وقع اشكال بين المعتصمين والقوى الامنية اثناء محاولة الاخيرة بتنظيم السير واعادة فتح الطريق.
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