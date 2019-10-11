السنيورة استعرض الاوضاع العامة في لبنان مع زاسبيكين

استقبل رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ سفير روسيا في ​لبنان​ ​الكسندر زاسبيكين​ وقد تركز البحث في الاجتماع على استعراض الاوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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