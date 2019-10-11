بهية الحريري: التعليم قضية كل لبنان ولوضع معايير الكشف المبكر عن الطاقات والمهارات لدى الأجيال الصاعدة

لفتت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة ​بهية الحريري​، إلى أنّ "​وزارة التربية والتعليم العالي​ مسؤولة عن الكشف المبكر عن المهارات والمواهب لدى الأجيال الصاعدة، ومساعدتها لتستطيع النجاح"، مشدّدةً على أنّه "لا بدّ من إيجاد صيغة تعاون وثيقة بين الوزارات والمراكز المعنيّة في هذا الإطار".

وأكّدت في كلمة لها خلال افتتاح "منتدى التعليم والتمكين والقدرات الإبداعية لصيدا بعنوان "الهوية الإبداعية للطلاب"، برعاية وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، الّذي تنظّمه الشبكة المدرسية لصيدا والجوار بالتعاون مع الوزارة، "وجوب وضع معايير الكشف المبكر عن الطاقات والمهارات، وإيجاد القطاعات الميدانيّة لتعزيز طاقات الأفراد وقدراتهم، وتوجيهم بعد ذلك إلى قطاعات الاختصاص المناسبة".

وركّزت الحريري على "أنّنا نعتزّ بالمبادرة الإستثنائيّة للشبكة المدرسية لصيدا والجوار وإعدادها أوّل عمليّة للكشف المبكر عن المهارات"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ يقول إنّ صيدا تحوّلت إلى مدرسة واحدة من دون حواجز، ولا فرق بين ​التعليم الرسمي​ والتعليم الخاص. وكل تلميذ وأستاذ في الشبكة يشعر أنّ هناك تقديرًا لقدراته، وقدرة لديه على التنافس الإيجابي".

وشدّدت على أنّ "التعليم هو قضيّتنا وقضيّة كلّ ​لبنان​، ونحن إلى جانب وزير التربية في ما يقوم به".