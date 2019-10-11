روكز: الى متى سيبقى اللبنانيون ضحية عمليات بعض الصرف؟

وجّه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​ سؤالا للحكومة وحاكمية ​مصرف لبنان​ والجهات المعنية، "على امل ان نلقى جواباً شافياً"، "الى متى سيبقى ​اللبنانيون​ ضحية عمليات بعض الصرف؟، والى متى ستبقى ​المصارف​ ترفض قبض سندات ​الدولار​ المستحقة ب​الليرة اللبنانية​، فيما تكبد المواطن غرامات تأخير الدفع، حتى بات عاجزاً لا يعرف كيف يدبر اموره بين سندان ال​سياسة​ المالية الرسمية ومطرقة المصارف".

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