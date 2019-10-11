نظمت مؤسسة لويس قرداحي – LAU بالتعاون مع ​السفارة الاسبانية​ وعلى مدى ثلاثة أيام احتفالية "أيام ​اسبانيا​ على طريق ​الفينيقيين​"، وذلك ضمن فعاليات "الحوار الثقافي المتوسطي"، وبمساهمة من مؤسسات عدة،.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LAU والسفارة الاسبانية والاونيسكو يحتفون بالابجدية الفينيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.