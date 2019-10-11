النشرة: الجيش الاسرائيلي يعمل على تركيب غرفة حديدية قرب بوابة فاطمة

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "​الجيش الاسرائيلي​ استقدم ورشة فنية مدعومة بجرافة بوكلن باشرت بأعمال الحفر بمحاذاة الجدار العازل قرب ​بوابة فاطمة​ بهدف تركيب غرفة حديدية مقابل احدى الاعمدة التي تحمل ​كاميرات مراقبة​ في الجزء العلوي من هذا الجدار".

وفي الجانب اللبناني يسجل حركة لافتة ودوريات مشتركة بين الجيش و​قوات اليونفيل​ لمراقبة الوضع.