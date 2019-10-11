افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "الجيش الاسرائيلي استقدم ورشة فنية مدعومة بجرافة بوكلن باشرت بأعمال الحفر بمحاذاة الجدار العازل قرب بوابة فاطمة بهدف تركيب غرفة حديدية مقابل احدى الاعمدة التي تحمل كاميرات مراقبة في الجزء العلوي من هذا الجدار".
وفي الجانب اللبناني يسجل حركة لافتة ودوريات مشتركة بين الجيش وقوات اليونفيل لمراقبة الوضع.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي يعمل على تركيب غرفة حديدية قرب بوابة فاطمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.