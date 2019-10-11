ستولتنبرغ: حلفاء الناتو سيواصلون دعم تركيا التي تقف بالخط الأمامي لنضال هام

لفت الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي (الناتو)" ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، في إسطنبول، إلى "أنّني أعربت عن مخاوفي الجدّية بشأن العمليّة العسكريّة التركيّة ضدّ الفصائل الكرديّة في سوريا، وخطر تسبّبها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة".
وركّز على أنّه "بينما لدى تركيا مخاوف أمنية جدّية، نتوقّع منها التحلّي بضبط النفس"، مبيّنًا أنّ "حلفاء الناتو سيواصلون دعم تركيا التي تقف في الخط الأمامي لنضال هام بالنسبة لنا جميعًا".
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