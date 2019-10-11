ستولتنبرغ: حلفاء الناتو سيواصلون دعم تركيا التي تقف بالخط الأمامي لنضال هام

لفت الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي (​الناتو​)" ​ينس ستولتنبرغ​، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، في ​إسطنبول​، إلى "أنّني أعربت عن مخاوفي الجدّية بشأن العمليّة العسكريّة التركيّة ضدّ الفصائل الكرديّة في ​سوريا​، وخطر تسبّبها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة".

وركّز على أنّه "بينما لدى ​تركيا​ مخاوف أمنية جدّية، نتوقّع منها التحلّي بضبط النفس"، مبيّنًا أنّ "حلفاء الناتو سيواصلون دعم تركيا التي تقف في الخط الأمامي لنضال هام بالنسبة لنا جميعًا".