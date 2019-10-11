رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي ​أبي أحمد​ ب​جائزة نوبل​ للسلام للعام الحالي.

يذكر ان رئيس الوزراء وضع حدا لنزاع بلاده التاريخي مع إريتيريا، كما أسهم في حل الأزمة السياسية في ​السودان​ بعد الإطاحة بالرئيس السابق ​عمر حسن البشير​.

هذا وتنافس أكثر من 300 مرشح هذا العام على جائزة نوبل للسلام وهم 223 فردا و78 منظمة، وذلك بحسب موقع جائزة نوبل للسلام.