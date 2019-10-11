رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي.
يذكر ان رئيس الوزراء وضع حدا لنزاع بلاده التاريخي مع إريتيريا، كما أسهم في حل الأزمة السياسية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير.
هذا وتنافس أكثر من 300 مرشح هذا العام على جائزة نوبل للسلام وهم 223 فردا و78 منظمة، وذلك بحسب موقع جائزة نوبل للسلام.
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