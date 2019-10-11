أوقطاي: أنقرة لن تتهاون مع الإرهاب،

أكد نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فؤاد أوقطاي ان "تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، يواصل استهداف المدنيين والأطفال، وإن "وجود رضيع عمره 9 أشهر بين الشهداء ضاعف آلامنا". وأكد أن "أنقرة لن تتهاون مع الإرهاب، وعازمة على مكافحته".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
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