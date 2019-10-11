أوقطاي: أنقرة لن تتهاون مع الإرهاب،

أكد نائب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ​فؤاد أوقطاي​ ان "تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" ​الإرهاب​ي، يواصل استهداف المدنيين و​الأطفال​، وإن "وجود رضيع عمره 9 أشهر بين الشهداء ضاعف آلامنا". وأكد أن "​أنقرة​ لن تتهاون مع الإرهاب، وعازمة على مكافحته".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع ​الجيش الوطني​ السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى ​القضاء​ على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية ل​تركيا​، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.