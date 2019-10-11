السلطات التركية أعلنت ضبط 5 أطنان من المخدرات في عملية ضد "بي كا كا"

أعلنت ولاية ​ديار بكر​ التركية أنّ "قوات الدرك نفّذت عمليّة أمنيّة في ريف قضاء ليجي جنوب شرقي ​تركيا​، تهدف إلى مكافحة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وتدمير مخابئه، إضافةً إلى محاربة إنتاج ​المخدرات​ والتجارة فيها.

وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة أدّت إلى ضبط 5 أطنان و312 كيلوغرامًا من المخدرات، ومليون و337 ألفًا و533 شتلة من القنب الهندي"، لافتةً إلى "توقيف 10 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات، والعثور على ملابس للإرهابيين، وأسلحة وذخيرة". وأكّدت "استمرار العمليات الأمنية في المنطقة، بكلّ عزم وإصرار، بهدف توفير الأمن والسلام للمواطنين".