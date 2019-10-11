قطع الطريق على ضهر البيدر بالاتجاهين

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنه تمقطع الطريق على ​ضهر البيدر​ بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين على حجز فانات من قبل القوى الامنية بسبب موتورات المازوت.

وقد شدّد رئيس ​الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل​ في لبنان مروان فياض، على أنّ "فانات" الموت الّتي تنفّذ احتجاجًا على أوتوسترادي ضهر البيدر وخلدة مخالفة لجميع القوانين والأنظمة. هم عصابة منظّمة يعملون على خطّ بعلبك- بيروت، خط الشمال- بيروت وخط الجنوب- بيروت". وأوضح في تصريح إذاعي، أنّ "تحرّك أصحاب "الفانات" غير الشرعيّة وغير الشرعية الّتي تعمل على المازوت، هو للاحتجاج على حجز قوى الأمن أمس نحو 100 "فان" مُخالف تعمل على المازوت على خط بعلبك- بيروت". ولفت إلى أنّ "الدولة موجودة من المتحف إلى البترون، ونطالبها بتوقيف "الفانات" غير المرخّصة وغير الشرعيّة الّتي تعمل على المازوت".