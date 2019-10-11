ناشطون في حزب سبعة يدخلون القاعة العامة لمجلس النواب

أعلن "​حزب سبعة​" ان "ناشطين من الحزب اعتصموا داخل ​مجلس النواب​، والعشرات منهم اوقفوا من قبل شرطة المجلس".

ولفت البيان الى انه "تحت قبة هذا المجلس تم خرق الدستور عشرات المرات عبر اقرار موازنات بدون قطع حساب لعشرات السنين، وعبر عدم احترام كل المهل الدستورية لتقديم الموازنات، وعبر اغلاق المجلس النيابي لاشهر طويلة بس بسبب الخلافات سياسية"

من جهتها، أوضحت الأمينة العامة للحزب غادة عيد أنه دخلنا إلى القاعة العامة للمجلس النيابي وكنّا نتكلم بما نريد أن يقوله نوابنا"، لافتة إلى ان "10 ناشطين من الحزب لا يزالون داخل المجلس".

وأضافت "دخلنا لإيصال الصوت. فنحن نريد دفع فاتورة الهاتف بالليرة اللبنانية لا بالدولار، وكل ثانية نتكّلم بها على الهاتف تُحسب دقيقة، وهذه سرقة منظّمة لفاتورة الهاتف"، مشددة على ان "تحركنا ليس استهدافًا لشخص محدّد، بل مقاومة ضدّ جميع السلطة، كما ان "دخولنا إلى المجلس ليس شغبًا، بل هذا مجلس الشعب، وصوت الناس يجب أن يخرج من المجلس:,

