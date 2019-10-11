قطع طريق خلدة البحرية باتجاه الناعمة بسبب انخساف الطريق وسقوط سيارة بحفرة عميقة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع ​طريق خلدة​ البحرية باتجاه الناعمة بسبب انخساف الطريق، وحركة المرور كثيفة في المكان". وكانت قد انخسفت الطريق وتدفّقت ​مياه الصرف الصحي​ منها، ما أدى إلى سقوط سيارة في حفرة عميقة ونجاة سائقها؛ وقد تمّ تحويل السير إلى الأوتوستراد.

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