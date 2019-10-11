شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رئيس الشعب الجمهورى التركى لأردوغان: بأى منطق نذهب إلى سوريا؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن كمال أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، هجوما على الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بعد العملية العدوانية على شمالى سوريا، واصفا هذا بالظلم على سوريا . Advertisements وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فى فيديو له تدوالته عدد من الصفحات التركية، :" إننا نحب وطننا ونحب علمنا ونحب قوات الأمن لدينا ونحب جيشنا وشرطتنا، نريد ألا يدمى أنف أى شخص بينما نعيش فى سلام لماذا نذهب إلى هناك؟ بأي منطق نذهب إلى سوريا؟ أليس هذا ظلمًا للبلد.

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