كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فرنسا تطلق موقعاً إلكترونيا للبريطانيين الراغبين في الحصول على إقامة

أطلقت الحكومةُ الفرنسية موقعاً، على الشبكة العنكبوتية مخصصاً للبريطانيين الذين يعتزمون التقدم بطلب للحصول على إقامة بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، والمقرر في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويتيح الموقع المجال أمام البريطانيين تقديم الطلب والوثائق اللازمة للإقامة التي هم ملزمون بالحصول عليها لضمان بقائهم بشكل قانوني من فرنسا عقب “بريكست”، علماً أن الموقع متاحٌ فقط للبريطانيين المقيمين حالياً في فرنسا.

ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني باللغتين الفرنسية والإنكليزية كجزء من استعدادات فرنسا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحتوي الصفحة الرئيسية للموقع على رسالة توضّحُ ما يجب على البريطانيين فعله في حال مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري، بدون اتفاق.

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وجاء في الرسالة التوضيحية أن “الحصول على تصريح إقامة (بالنسبة للبريطانيين) سيكون أمراً إلزامياً لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، لغاية 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وذلك من أجل ضمان الحقوق المتعلقة بالإقامة والعمل وكافة الحقوق الاجتماعية”.

كما جاء في التوضيح الموجّه للبريطانيين “سيكون لديك فترة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ لانسحاب المملكة المتحدة من التكتّل أي لغاية 30 آذار/مارس 2020، لطلب تصريح إقامة”.

وبموجب اتفاقية “بريكست”، ستمنح فرنسا المواطنين البريطانيين مدّة عام كامل للحصول على تصريح إقامة، لكن يجب عليهم التقدم بالطلب في غضون ستة أشهر، ويُطلب من المتقدمين نسخةٌ عن جواز السفر إضافة إلى وثائق أخرى، بعدها يتلقون رسالة لتحديد موعد لترتيب “أخذ البصمات والصور وتسديد الرسوم”، بعد ذلك يتلقى صاحب الطلب تصريح الإقامة عبر البريد، بحسب موقع يورو نيوز.