رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

أعلن في العاصمة النرويجية أوسلو، صباح اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، والتي كانت من نصيب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية، بيريت رايس اندرسن إن الجائزة منحت لأبيي تقديرا “لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا”.

وكانت الجائزة قد آلت العام الماضي (2018) إلى كل من العراقية نادية مراد والكونغولي دينيس موكويج، مناصفة بينهم “لجهودهم لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب والصراع المسلح.