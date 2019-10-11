بحضور مسؤولين في “الناسا”.. إطلاق مسابقة السباق نحو الفضاء للطلاب المغاربة

أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بشراكة مع جمعية Scientific Morocco، الدورة السادسة من “السباق نحو الفضاء”، وهي مسابقة يُتَوج الفائزون بها بالمشاركة في مخيم الفضاء التابع لوكالة “ناسا”، وسيتم تنظيم النشاط المذكور يوم الخميس 17 من الشهر الجاري، بالمدرسة الحسنية للأشعال العمومية بالدار البيضاء.

وقالت السفارة الأمريكية في بلاغ لها وصل “اليوم24″، إن مئات المرشحين، سيتنافسون على مسابقة “السباق نحو الفضاء” إذ دعت سفارة الولايات المتحدة ضيفتين رفيعتي المستوى لحضور الحدث، ويتعلق الأمر بالدكتورة ديبرا بارنهارت، وهي المديرة التنفيذية لمركز الفضاء والصواريخ التابع لناسا إذ ستقدم مداخلة بعنوان: كيف تدفع تجربة مخيم الفضاء نحو التغيير عالمياً وتلهم روح القيادة، والدكتورة دانييل نودنغ، وهي مهندسة أنظمة التحكم في الطيران في ناسا، وهي أيضاً من خريجي “مخيم الفضاء”، وموضوع مداخلتها سيتمحور حول: استكشاف المريخ: نموذج المسار الذي سلكته عالمة ومهندسة متخصصة في المريخ وسيكون حدث الإطلاق أيضاً فرصة للقاء الفائزين المغاربة ببرنامج “مخيم الفضاء” للسنة الماضية.

ويُعتبر هذا البرنامج جزء من مبادرة Moonshot Morocco التي أطلقتها سفارة الولايات المتحدة احتفالا بالذكرى الخمسين للهبوط على سطح القمر.

وفي إطار هذه الاحتفالات، تم تنظيم سلسلة من الأحداث لإثارة اهتمام الشباب المغربي بالعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والقيادة.