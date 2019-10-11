قضية إقصاء “كوبل تازة” من “لالة لعروسة “تصل إلى القضاء

عاد موضوع إقصاء كوبل مدينة تازة من برنامج “لالة العروسة” في النسخة الماضية، من جديد، إلى ساحة النقاش، وذلك بعد أن قرر المعنيان بالأمر اللجوء إلى القضاء ضد من اتهموها بمد المسؤولين عن البرنامج بمعلوماتهما الشخصية، والتي أدت إلى استبعادهما من البرنامج.

وأفادت مصادر لـ”اليوم24″ أن بدر وابتسام، وضعا شكاية ضد سيدة يتهمانها بتسريب معلومات شخصية، والمقصود هنا معلومة زواجهما سابقا، وانجابهما لطفلة، وقد أجل وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لتازة النظر في الملف إلى 19 نونبر المقبل.

ويدعي الكوبل أن سيدة هددتهما بفضح “سرهما” بعد إعلان مشاركتهما في البرنامج، وقامت بذلك فعلا.

واضطرت إدارة برنامج “لالة لعروسة”، في نسخته الماضية، إلى إقصاء كوبل تازة، بعد اعتراف الزوجين أنهما كانا بالفعل متزوجين من قبل، ولديهما طفلة.

وكان “اليوم 24” قد كشف سابقا أن كوبل مدينة تازة، كانا متزوجين، وأنجبا طفلة، قبل أن ينفصلا، وعندما قررا العودة إلى بعضهما، استغلا عقد زواج جديد لتوهيم المشرفين على البرنامج بأنهما مؤهلان للمشاركة فيه، كون شروطه تفرض أن يكون “الكوبل” المشارك حديث الزواج.