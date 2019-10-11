طقس الجمعة.. حار نسبيا مع سُحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب وبالسهول الوسطى . وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية ، مع نزول أمطار جد خفيفة ومحلية ستهم في بعض الأحيان غرب الواجهة المتوسطية.
وستكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس مع احتمال نزول قطرات مطرية، أما بباقي المناطق فستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ،وضعيفة من الجنوب والمنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال-الشرقي بالجنوب وأحيانا متقلبة الاتجاه فيما تبقى من أرجاء البلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 22 و 26 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة عموما بباقي المناطق .
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و 29 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 25 و 32 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 23 و 25 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية. وستكون ما بين 34 و 36 درجة داخل الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.
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