منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منحت جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مهندس المصالحة الكبيرة بين بلده وإريتريا المجاورة.

وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية، بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة منحت لآبي تقديرا "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

وتجدر الإشارة أنه كان لأحمد دورٌ فعّال في تحقيق السلام والتعاون الدولي من خلال عدة مبادرات قام بها لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة، ولعب دور الوساطة في الثورة السودانية بين قوى إعلان الحرية والتغير والمجلس العسكري وقتذاك.