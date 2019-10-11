نوبل للسلام من نصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، حسبما أعلنت المصادر المانحة.
وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية، بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة منحت لآبي تقديرا "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".
واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018، بعد سنوات من العداء على خلفية حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.
واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018، بعد سنوات من العداء على خلفية حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.
وقيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية، أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر المقبل.
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