بالفيديو: طفل يقتحم الاستديو ويربك أمه أثناء بث مباشر على الهواء

وخلال قيام مذيعة أميركية بنقل خبر العملية العسكرية التركية في سوريا وعلى الهواء مباشرة، تفاجأت المذيعة باقتحام ابنها للاستوديو.

وبدأ الطّفل بملامسة أمّه محاولاً ضمّها، في الوقت الذي قالت فيه المذيعة، معتذرة: "أعتذر منكم هذا ابني".



وواصلت المذيعة قراءة الخبر في وجوده، وهي على الهواء مباشرة، ليتضح في ما بعد أنّه قد أخرج من الإستوديو.