بالفيديو: طفل يقتحم الاستديو ويربك أمه أثناء بث مباشر على الهواء

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً طريفاً لمذيعة على إحدى القنوات التلفزيونية الأميركية، وهي تقوم بإذاعة خبر عاجل حول العملية العسكرية التركية في سوريا، في الوقت الذي اقتحم فيه ابنها الاستوديو على الهواء مباشرة.
وخلال قيام مذيعة أميركية بنقل خبر العملية العسكرية التركية في سوريا وعلى الهواء مباشرة، تفاجأت المذيعة باقتحام ابنها للاستوديو.
وبدأ الطّفل بملامسة أمّه محاولاً ضمّها، في الوقت الذي قالت فيه المذيعة، معتذرة: "أعتذر منكم هذا ابني".
وواصلت المذيعة قراءة الخبر في وجوده، وهي على الهواء مباشرة، ليتضح في ما بعد أنّه قد أخرج من الإستوديو.
وبدأ الطّفل بملامسة أمّه محاولاً ضمّها، في الوقت الذي قالت فيه المذيعة، معتذرة: "أعتذر منكم هذا ابني".
وواصلت المذيعة قراءة الخبر في وجوده، وهي على الهواء مباشرة، ليتضح في ما بعد أنّه قد أخرج من الإستوديو.
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