أنجلينا جولي Angelina Jolie لطالما اعتُبرت واحدة من أكثر النجمات جمالًا وأناقةً في العالم، وفي مختلف المناسبات وعلى السجادة الحمراء تفاجئنا دائمًا بخياراتها الرائعة المدروسة بعناية، والتي تتألق بها أنجلينا في فساتين السهرة، أو في الأزياء الرسمية التي تختارها من كبرى دور الأزياء العالمية، ومؤخرًا وخلال الترويج لفيلمها الشهير ماليفسانت Maleficent في جزئه الثاني، شاهدناها في عدد من الاطلالات المبهرة سنتعرف إليها عن قرب أكثر اليوم. أنجلينا جولي في اطلالة ملكية من رالف أند روسو مساء الاربعاء وفي حفل افتتاح الفيلم في لندن، شاهدنا أنجلينا جولي Angelina Jolie وقد تألقت في اطلالة ساحرة اختارت فيها فستان سهرة بتصميم ملكي من رالف أند روسو Ralph&Russo، صُنع خصيصًا لها من قماش التول المشكوك بحبات الترتر البراقة، والمزين بقفص معدني ذهبي عند منطقة الصدر، ورداء بارز الأكتاف تتدلى من خلفها، وقد بدت غاية في الأناقة والجمال. فستان بتصميم مميز من فيرساتشي اختارته أنجلينا جولي Advertisements اطلالة أُخرى لافتة ومميزة تألقت بها أنجلينا جولي Angelina Jolie اختارتها من دار فيرساتشي Versace، وقد تناسب مع أجواء الفيلم وشخصيتها الشريرة التي تلعبها، وكانت عبارة عن فستان أسود من الترتر البراق بقصة الكتف الواحدة، مجموع عند منطقة الورك بدبوس من الكريستال على شكل عقرب، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود ومجوهرات ماسية ناعمة. أنجلينا جولي Angelina Jolie تخطف الأنظار في اطلالات مبهرة أثناء الترويج لفيلمها الشهير في نسخته الثانية ماليفسانت Malifecent .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلينا جولي تبهر الجميع في اطلالاتها الأخيرة.. شاهدي صورها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.