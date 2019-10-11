أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، عن اعادة افتتاح شارع العباس (ع) وسط المحافظة والذي تم غلقه منذ 16 سنة.
وأضاف المكتب، "حيث يجري العمل من قبل الكوادر الفنية لقسم الخدمات الفنية في الادارة المحلية في المحافظة وبالتنسيق مع الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة برفع الكتل الكونكريتية والعوارض لفتح الشارع امام الزائرين خلال زيارة اربعينية الأمام الحسين عليه السلام ومابعد الزيارة ليكون احدى الطرق التي تساهم بفك الاختناقات المرورية".
وأكد الخطابي، بحسب البيان، "انه لاحاجة لوجود الكتل الكونكريتية والعوارض ومن حق المواطنين ان يستخدموا هذا الشارع وغيره من الشوارع المغلقة التي سيتم فتحها لاحقا".
كانت هذه تفاصيل خبر اعادة افتتاح شارع في كربلاء مغلق منذ 16 سنة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.