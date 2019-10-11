اعادة افتتاح شارع في كربلاء مغلق منذ 16 سنة.. صور

وقال المكتب الاعلامي للخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعد ١٦ سنة من اغلاقه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي يفتتح شارع العباس عليه السلام".

وأضاف المكتب، "حيث يجري العمل من قبل الكوادر الفنية لقسم الخدمات الفنية في الادارة المحلية في المحافظة وبالتنسيق مع الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة برفع الكتل الكونكريتية والعوارض لفتح الشارع امام الزائرين خلال زيارة اربعينية الأمام الحسين عليه السلام ومابعد الزيارة ليكون احدى الطرق التي تساهم بفك الاختناقات المرورية".



وأكد الخطابي، بحسب البيان، "انه لاحاجة لوجود الكتل الكونكريتية والعوارض ومن حق المواطنين ان يستخدموا هذا الشارع وغيره من الشوارع المغلقة التي سيتم فتحها لاحقا".