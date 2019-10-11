بالصور: حذاء رياضي يثير الجدل ويمس بالدين!

أطلقت شركة MSCHF الأميركية حذاءً رياضياً جديداً من تصميم شركة نايكي الأميركية بسعرٍ خيالي أثار البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أعادت شركة MSCHF تصميم الحذاء الرياضي الخاص بشركة Air Max 97 باللون الأبيض ووصل سعره إلى 3 آلاف دولار أميركي.

لكن ما أثار جدلاً وبلبلة ليس ثمن الحذاء، بل لأنّه تمّ إدخال المياه المقدسة من نهر الأردن في نعل الحذاء الرياضي كما أضيفت له روائح البخور.

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والجدير ذكره أنّ لا علاقة لشركة نايكي بهذا المنتج إذ اشترت شركة MSCHF 24 زوجاً من الحذاء وأعادت تصميمه برموز دينية.

وأثار هذا الحذاء الذي عُرض للبيع ونفذ خلال دقائق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبره البعض أنه يمس بالدين.