اشتباكات عنيفة بين "سوريا الديمقراطية" و قوات العدوان التركي بمناطق حدودية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب آخر، الجمعة، في شمال شرقي سوريا.

وذكر مدير المرصد رامي عبدالرحمن -في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية- أن الاشتباكات العنيفة مستمرة وتتركز على جبهات عدّة في الشريط الحدودي الممتد من رأس العين (الحسكة) حتى تل أبيض (الرقة).

وتترافق المواجهات مع قصف صاروخي مكثف وغارات شنتها طائرات العدوان التركية على قرى عدة.

وقال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية من داخل رأس العين: "تحاول القوات التركية الهجوم من محاور عدّة لكسر خطوط دفاعنا، لكن قواتنا تتصدى لهم"

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وأضاف: "دخلوا أمس أطراف المدينة، ونقوم حالياً بقصف نقاط تمركزهم، مستخدمين جميع الأسلحة الثقيلة"، لافتاً إلى وقوع اشتباكات عنيفة على الخط الحدودي.

كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الجمعة، عن مقتل أول جندي تركي وإصابة 3 آخرين خلال المواجهات في إطار عدوانها على الأراضي السورية.

وأمس الخميس، اعترفت السلطات التركية بمقتل 6 وإصابة 70 شخصا، في قصف كردي طال جنوبي البلاد، ردا على استمرار العدوان التركي في شمال شرقي سوريا.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عدوان على شمال شرقي سوريا أطلق عليه "نبع السلام"، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وحذرت العديد من الدول من عواقب العملية العسكرية، وما يمكن أن تخلفه من مأساة إنسانية، لا سيما مع الكثافة السكانية التي تشهدها مدن الشمال السوري.