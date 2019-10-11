العدوان التركي يقصف كنيسة في تل جهان شمالي سوريا

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العين الإخباريةالجمعة 2019/10/11 12:32 م بتوقيت أبوظبي
صورة للكنيسة أوردتها وكالة هاوار للأنباء
استهدف العدوان التركي على سوريا، الجمعة، كنيسة مريم العذراء للسريان الأرثوذكس في قرية تل جهان شمال غرب البلاد، ما ألحق أضرارا كبيرة فيها.
وذكرت وكالة أنباء "هاوار" الكردية أن "الكنيسة التي تقع ناحية تربه سبيه تعرضت للخراب والتدمير في بعض أجزائها نتيجة استهدافها بشكل مباشر بعدد من القذائف أطلقتها قوات الجيش التركي".
وبحسب الوكالة فقد تعرضت كنيسة تل جهان للقصف من قبل القوات التركية أكثر من مرة بقذائف الهاون وأسلحة الدوشكا في السنوات الماضية من قبل جنود الجيش التركي المتمركزين على الحدود.
وتسبب العدوان التركي على سوريا في نزوح أكثر من 60 ألف مدني ومقتل 30 شخصا من الجانبين في أول أيام العملية العسكرية التي عدها مراقبون "انتهاكا سافرا" لسيادة البلاد.
وقوبل العدوان، الذي بدأ عصر الأربعاء الماضي، بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
وتأتي العملية العسكرية وسط مخاوف من مصير المجهول للآلاف من إرهابيي داعش المحتجزين في مخيمات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يمكنهم اغتنام الفرصة للفرار.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.
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