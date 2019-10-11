قائد الأبيض يكشف أسباب صعوبة مواجهة تايلاند ورأيه في اللاعبين الشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وليد عباس، قائد المنتخب الإماراتي، أسباب صعوبة المواجهة التالية للأبيض في تصفيات آسيا المشتركة لبطولتي كأس العالم 2022 وآسيا 2023 أمام تايلاند، مشيدا بضم اللاعبين الشباب في الفترة الأخيرة لـ"الأبيض".

الإمارات تسحق إندونيسيا بخماسية وتتصدر مجموعتها بالتصفيات



وسحق المنتخب الإماراتي ضيفه إندونيسيا بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ورفع "الأبيض" رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين لينفرد بصدارة المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة بفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام.

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وفي تصريحات لـ"العين الرياضية"، قال عباس: "المباراة أمام إندونيسيا كانت صعبة في البداية، لكننا سجلنا هدفا ثم توالت الأهداف".

وأضاف: "المجموعة صعبة لكننا نستمر في جمع النقاط، والمباراة التالية ستكون صعبة أمام تايلاند".

وتابع عباس: "ستكون هناك صعوبة ضد تايلاند لاختلاف الأجواء، وفارق التوقيت، والإرهاق، لكن نتمنى أن نقدم الأداء المطلوب ونفوز في كل المباريات".

وأتم: "اللاعبون الكبار والشباب في مهمة وطنية وجميعنا ندافع عن الوطن، لكن الصغار ما زالوا بحاجة للوقت والمباريات".