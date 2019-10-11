البرازيل تتعادل مع السنغال وديا في المئوية الدولية لنيمار

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أحمد منسيالخميس 2019/10/10 07:10 م بتوقيت أبوظبي
نيمار دا سيلفا وساديو ماني
انتهت مباراة البرازيل والسنغال الودية التي جمعت بينهما في سنغافورة، الخميس، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.
وكانت المباراة رقم 100 التي يشارك فيها نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مع المنتخب البرازيلي خلال مسيرته.
وبات نيمار سادس اللاعبين وصولا للمباراة رقم 100 مع منتخب البرازيل بالتساوي مع روبينيو، بعد كافو وروبرتو كارلوس وداني ألفيس ولوسيو وتافاريل على الترتيب.
ولم ينجح نيمار في الاحتفال بالتسجيل، حيث سجل روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، هدف "السيليساو" في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.
وعادل فامارا دييدهيو، لاعب بريستول سيتي الإنجليزي، هدف التعادل لـ"أسود التيرانجا" في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من ركلة جزاء حصل عليها السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول.
وسيعود المنتخب البرازيلي لخوض مباراة ودية جديدة في سنغافورة ضد المنتخب النيجيري، الأحد المقبل.
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