سفارة الإمارات بأديس أبابا تكرم رياضيين إثيوبيين من ذوي الهمم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إثيوبيا حفل تكريم لعدد من الإثيوبيين الذين شاركوا في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي أقيم في الفترة من 14–21 مارس 2019.
وكرم السفير الإماراتي ووزيرة الدولة الإثيوبية، الرياضيين الإثيوبيين وأسرهم والوفد المشارك في الأولمبياد الخاص.
في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" عقب التكريم قالت سيون تكلو، وزيرة الدولة بوزارة التعليم الإثيوبية، إن بلادها حققت نجاحا كبيرا في هذه الألعاب الخاصة، وذلك بفضل دعوة سفارة دولة الإمارات بإثيوبيا للمشاركة في هذا الأولمبياد في أبوظبي.
وأضافت سيون تكلو أنه بفضل هذه اللفتة ستقوم الحكومة الإثيوبية بإنشاء اتحاد إثيوبي لذوي الاحتياجات الخاصة لتشارك البلاد في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، لافتة إلى أن التاريخ الرياضي لإثيوبيا قد سجل دولة الإمارات وجهود قادتها التي لا تنسى في هذا المجال.
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