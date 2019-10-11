فرنسا: الاتحاد الأوروبي يبحث معاقبة تركيا لعدوانها على سوريا

أعلنت فرنسا، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على تركيا لعدوانها على شمال سوريا.

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالين إن مسألة فرض عقوبات أوروبية على تركيا إثر عدوانها على شمال سوريا "ستبحث في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل".

وكان الاتحاد الأوروبي هدد، الخميس، بفرض عقوبات ضد تركيا لعدوانها على سوريا.

وقالت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم المفوضة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "التطورات الأخيرة خطيرة للغاية، وسيكون خيار العقوبات مطروحا على طاولة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين المقبل".

Advertisements

ولوحت بقطع المساعدات المالية الأوروبية المقدمة لها من أجل اللاجئين، إذا قامت بتسكينهم في "منطقة آمنة" أو انتهكت المعايير الدولية في هذا الخصوص.

وأكدت أن "المساعدات المالية تقدم من أوروبا لتركيا في إطار اتفاقية اللجوء من أجل الإبقاء على اللاجئين داخل الحدود التركية".

وتابعت: "وبالتالي فإنه في حالة نقلهم أو تسكينهم لمنطقة آمنة تسعى أنقرة لتأسيسها في الشمال السوري بشكل أحادي الجانب، لن يكون هناك أي مبرر لتقديم تلك المساعدات ثانية".

وتطرقت إلى "التشديد على أهمية الالتزام بالمعايير الموضوعة من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".. وأشارت إلى أن "العدوان التركي على سوريا سيعزز من فرص وقوع ضحايا من المدنيين، وسيعقد الأمور أكثر مما سبق، لذلك لا بد من حل الأمر سياسيا وليس عسكريا".

وتابعت: "إذا كانت تركيا تريد أن تكون عضوا بالاتحاد الأوروبي فعليها ألا تبتعد عن السياسة الخارجية التي ينتهجها ذلك الكيان".

وأوضحت أن "قادة ورؤساء حكومات الدول الأوروبية سيتناولون الموضوع نفسه في قمتهم المرتقبة يومي 17-18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في بروكسل".