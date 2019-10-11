إيران تنفي استهداف ناقلة في البحر الأحمر بصاروخين من السعودية

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

نفت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، في بيان، تقارير إعلامية نقلت عنها أن صاروخين من السعودية أصابا الناقلة. بحسب ما نشرت رويترز.

وتعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة إلى انفجارين، اليوم الجمعة، ما تسبب بتسرّب النفط في البحر الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المالكة لها.

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وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغّلة لأسطول ناقلات النفط في إيران ، في بيان ، أن انفجارين أصابا هيكل السفينة على بعد نحو 100 كلم قبالة سواحل جدّة.

وأكّدت الشركة الحكومية أن العمل جارٍ لإصلاح الناقلة نافية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اندلاع حريق على متنها.