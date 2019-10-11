الان تتابع انفجاران على ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر.. وارتفاع أسعار النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
تعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة إلى ضربتين صاروخيتين مفترضين، ما تسبب بتسرّب النفط في البحر الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المالكة لها.
وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغّلة لأسطول ناقلات النفط في إيران ، في بيان ، أن انفجارين منفصلين ضربا هيكل السفينة على بعد نحو 100 كلم قبالة سواحل جدّة.
وأفادت أنهما “كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية”، مشيرة إلى أن “جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة مستقرّة كذلك”.
وأكّدت الشركة الحكومية أن العمل جارٍ لإصلاح الناقلة نافية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اندلاع حريق على متنها.
وقزت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الجمعة بعد أن قالت وكالات أنباء إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة للدولة قُصفت بصاروخين في البحر الأحمرـ مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.3 بالمئة إلى 60.46 دولار للبرميل وبلغت 60.13 دولار للبرميل مرتفعة 1.02 دولار بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.1 بالمئة إلى 54.69 دولار للبرميل وبلغت 54.47 دولار للبرميل مرتفعة 92 سنتا.
تأتي أنباء حادثة ناقلة النفط الإيرانية في أعقاب الهجوم الإيراني في 14 سبتمبر/أيلول على منشأتين لمعالجة النفط في السعودية، ما أدى إلى تعطل نصف إنتاج المملكة من النفط الخام وتسبب في قفزة لأسعار النفط.
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