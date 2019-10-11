انفجار يتسبب بحريق على متن ناقلة نفط إيرانية قبالة جدة

الجمعة 11 أكتوبر 2019

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة أن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط إيرانية بالقرب من مرفأ سعودي في البحر الأحمر. وتسبب الانفجار في اندلاع حريق على متن الناقلة التابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية الراسية على بعد 100 كلم قبالة سواحل مدينة جدة السعودية ما تسبب بتسرب النفط في البحر الأحمر.



ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة أن انفجارا وقع في ناقلة نفطية إيرانية مما أدى لاندلاع حريق فيها قرب ميناء جدة السعودي، وأضافت وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء أن خبراء يحققون على متن السفينة لم يستبعدوا فرضية "هجوم إرهابي".

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تنشر أسماءها القول إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها على بعد نحو 96 كيلومترا من ميناء جدة. وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر.

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وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجارألحق أضرارا بصهريجين في الناقلة، كما ذكرت الشركة المالكة للناقلة أن هناك اشتباه أن يكون الانفجار ناجم عن ضربات صاروخية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار للبرميل بعد انفجار ناقلة النفط الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية لاحقا أن الناقلة تعرضت لضربتين صاروخيتين مفترضين على بعد نحو 100 كلم عن ميناء جدة السعودي وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغّلة لأسطول ناقلات النفط في الجمهورية الإسلامية في بيان أن "الانفجارين" اللذين ضربا هيكل السفينة "كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية".