شكرا لقرائتكم أسعار النفط تقفز 2% بعد حادث الناقلة الإيرانية في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 2% بعد حادث الناقلة الإيرانية في البحر الأحمر.

وأعلنت إيران، الجمعة، السيطرة على تسرب نفطي، بعد انفجار في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر، فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" في وقت سابق أن انفجاراً وقع في ناقلة نفطية إيرانية، مما أدى لاندلاع حريق فيها.

وفي تعاملات اليوم الجمعة عند الساعة 10:30 بتوقيت مكة ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 2%، لتصعد فوق 60.30 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5%، فوق 54.60 دولار للبرميل.

ونقلت الوكالة عن مصادر - لم تنشر أسماءها - القولَ إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها.

كانت أسعار النفط قد تلقت دعما من تعليقات للأمين العام لأوبك بأن المنظمة قد تتخذ إجراءات لموازنة أسواق النفط، وستتخذ قرارات في ديسمبر كانون الأول بشأن الإمدادات للعام القادم.

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ولم يحدد محمد باركيندو ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ستمدد اتفاقية لكبح الإنتاج بهدف استقرار الأسعار، لكن التعليقات بدا أنها تبث الأمل في السوق.

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب "باركيندو كان يرسل إشارة بأن أوبك جادة بشأن دعم الأسعار".

باركيندو أشار إلى إن اجتماع ديسمبر بين أوبك وحلفاء للمنظمة، من بينهم روسيا، سيتخذ "قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام للعام 2020".

وقال رداً على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط في ديسمبر "جميع الخيارات مفتوحة".

وبينما شهدت الاجتماعات الأخيرة لأوبك وحلفائها التي عقدت في يوليو اتخاذ قرار بشأن الإمدادات للأشهر التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع ديسمبر على الأرجح نظرة أبعد.

وقال باركيندو "مع اقترابنا من شهر ديسمبر، ستواجهنا بيانات حقيقية للعام 2020 تمكننا ربما من مراجعة الترتيب الحالي والخروج بقرار يغطي العام بأكمله".