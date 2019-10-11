وزيرة فرنسية: فرض عقوبات أوروبية على تركيا سيكون مطروحا على طاولة قمة الاتحاد الأسبوع المقبل

أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو أن "فرض ​عقوبات​ أوروبية على ​تركيا​ سيكون مطروحا على طاولة قمة الاتحاد الأسبوع المقبل".

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