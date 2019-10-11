مسؤول بالحرس الثوري الإيراني: الأعداء وصلوا إلى مرحلة التوسل

أكّد نائب القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي الأميرال ​علي فدوي​، أنّ "الأعداء وَصلوا في الظروف الراهنة إلى مرحلة التوسّل لإنقاذهم من الورطة في مستنقع ​اليمن​ ودول المقاومة الأُخرى".

ولفت في حديث صحافي إلى أنّ "الأحداث الأخيرة أظهرت ضعف الأعداء، الّذين يفكّرون في إيجاد قوّة رادعة أمام إيران"، مركّزًا على أنّ "آخر وزير دفاع في ​الحكومة الأميركية​ السابقة أعلن أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحلفاءها في المنطقة وخارجها يحاولون إيجاد قوّة رادعة في مواجهة إيران".

وركّز فدوي على أنّ "القوى الإستكباريّة في العالم ليست مستعدّة بسهولة لقول جملة ليست لصالحهم وتضرّ بهم، وإذا كان الأعداء يستطيعون أن يفعلوا شيئًا في الوقت الحضر فلن يؤجّلوا ذلك إلى الغد".