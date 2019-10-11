أكّد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي، أنّ "الأعداء وَصلوا في الظروف الراهنة إلى مرحلة التوسّل لإنقاذهم من الورطة في مستنقع اليمن ودول المقاومة الأُخرى".
ولفت في حديث صحافي إلى أنّ "الأحداث الأخيرة أظهرت ضعف الأعداء، الّذين يفكّرون في إيجاد قوّة رادعة أمام إيران"، مركّزًا على أنّ "آخر وزير دفاع في الحكومة الأميركية السابقة أعلن أنّ الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها في المنطقة وخارجها يحاولون إيجاد قوّة رادعة في مواجهة إيران".
وركّز فدوي على أنّ "القوى الإستكباريّة في العالم ليست مستعدّة بسهولة لقول جملة ليست لصالحهم وتضرّ بهم، وإذا كان الأعداء يستطيعون أن يفعلوا شيئًا في الوقت الحضر فلن يؤجّلوا ذلك إلى الغد".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالحرس الثوري الإيراني: الأعداء وصلوا إلى مرحلة التوسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.