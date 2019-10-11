خارجية تركيا أعربت عن قلقها من تصاعد التوتر بالإكوادور: للحفاظ على النظام الدستوري بالبلاد

أكّدت ​وزارة الخارجية التركية​، أنّ "تصاعُد التوتر في أعقاب ال​احتجاجات​ في ​الإكوادور​ خلال الأيام الأخيرة مثيرة للقلق"، لافتةً إلى "أنّنا نولي أهمية للحفاظ على النظام الدستوري في البلاد، ونأمل تسوية الخلافات في إطار احترام الديمقراطية الدستورية وبواسطة الحوار".

وكانت قد أعلنت الإكوادور في وقت سابق مقتل 5 من السكان الأصليين (​الهنود الحمر​)، في أحداث عنف مرتبطة باحتجاجات مناهضة للحكومة.

وتتجمّع مجموعات من السكان الأصليين في الإكوادور، احتجاجًا على إلغاء دعم ​الوقود​، القرار الّذي أعلنه الرئيس لين مورينو، الأسبوع الماضي في إطار سياسة تقشفيّة حكومّية. وأدّى الإعلان إلى زيادة حادّة في أسعار الوقود، واندلاع اضطرابات في أجزاء كثيرة من البلاد، قبل أن تتنامى مشاعر الاستياء لتشمل دعوات لاستقالة مورينو، وهو ما رفضه الأخير.