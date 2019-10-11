عراجي: انتهينا من مشروع قانون الصحة النفسية في 2018 وهو عصري ويشمل كل مراكز الرعاية الصحية

أوضح رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، "أنّنا انتهينا من مشروع قانون الصحة النفسية في 3 نيسان 2018، وأرسلناه إلى ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية لدرسه"، منوّهًا إلى "أنّنا كنّا قد درسنا المشروع بشكل جيّد بمشاركة اختصاصيين".

ولفت في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، عبر إذاعة "صوت لبنان- الحرية والكرامة"، إلى أنّ "اقتراح القانون يشمل كلّ مراكز الرعاية الصحية الّتي عددها قليل وهي بحاجة إلى تفعيل، ويستفيد منه كلّ المرضى في المؤسسات الاستشافية المتخصّصة ب​الأمراض​ النفسية".

وأكّد عراجي أنّ "القانون عصري ويهتمّ بكلّ المرضى سواء بالاستفشاء الضروري أو الاختياري".