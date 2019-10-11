أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، "أنّنا انتهينا من مشروع قانون الصحة النفسية في 3 نيسان 2018، وأرسلناه إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية لدرسه"، منوّهًا إلى "أنّنا كنّا قد درسنا المشروع بشكل جيّد بمشاركة اختصاصيين".
ولفت في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، عبر إذاعة "صوت لبنان- الحرية والكرامة"، إلى أنّ "اقتراح القانون يشمل كلّ مراكز الرعاية الصحية الّتي عددها قليل وهي بحاجة إلى تفعيل، ويستفيد منه كلّ المرضى في المؤسسات الاستشافية المتخصّصة بالأمراض النفسية".
وأكّد عراجي أنّ "القانون عصري ويهتمّ بكلّ المرضى سواء بالاستفشاء الضروري أو الاختياري".
كانت هذه تفاصيل خبر عراجي: انتهينا من مشروع قانون الصحة النفسية في 2018 وهو عصري ويشمل كل مراكز الرعاية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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