المديرية العامة للأوقاف الإسلامية دعت الهيئة الناخبة للممارسة حقها الانتخابي

تمنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في ​لبنان​ على الهيئة الناخبة لأعضاء ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​ في ​بيروت​ والمناطق اللبنانية كافة الحضور يوم الأحد في 13 تشرين الأول الجاري لممارسة حقهم الانتخابي عند الساعة التاسعة صباحا لاكتمال ثلثي الهيئة الناخبة للبدء بالاقتراع، مشيرة الى انه "في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة الى الساعة العاشرة صباحا في حال وجود نصف أعضاء الهيئة الناخبة وستنتهي العملية الانتخابية عند الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر اذا لم يكن احد من اعضاء الهيئة الناخبة موجدا في مركز الانتخاب".



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