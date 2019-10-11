رئيس نقابات المخابز والأفران: خطواتنا لن تقتصر على إضراب الإثنين فنحن "مش عم نمزح ولا عم نلعب"

أوضح رئيس اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ ​كاظم ابراهيم​، أنّ "حتّى الساعة، الإضراب في المخابز والأفران في المناطق اللبنانية كافّة مُحدّد بيوم واحد هو الإثنين المقبل، وذلك إفساحًا في المجال أمام تحرّك المسؤولين لإيجاد حلّ لأزمتنا".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "في حال تَبيّن يوم الإثنين أنّ لا جديد في هذه الأزمة، فإنّ اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، وسنُعلن تباعًا المزيد من الأيام الّتي سنتوقّف فيها عن العمل"، مركّزًا على أنّ "خطواتنا لن تقتصر على يوم الإثنين، فنحن "مش عم نمزح ولا عم نلعب".