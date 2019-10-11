النشرة: فريق من اليونيفيل تفقد الخط الازرق في القطاع الشرقي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "فريقا من ضباط اليونيفيل تفقد ​الخط الأزرق​ في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​ مستقلا ​مروحية​ تابعة لهذه ​القوات​، وقد نفذت المروحية طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط في محاور ​العديسة​ و​الوزاني​ و​العباسية​، كما وهبطت لبعض الوقت في المعسكر الاسباني في سهل بلاط قبل ان تقلع وتعود ادراجها باتجاه ​الناقورة​".

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