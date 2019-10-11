طقس مستقر ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرا ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يٌذكر ب​درجات الحرارة​ مع ضباب محلي على المرتفعات.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات. أما الأحد فيكون قليل الغيوم مع بداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة "فوق معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الأول"، وانخفاض بنسبة الرطوبة.