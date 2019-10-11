طقس مستقر ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يٌذكر بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. أما الأحد فيكون قليل الغيوم مع بداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة "فوق معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الأول"، وانخفاض بنسبة الرطوبة.
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