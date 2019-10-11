وزير الصحة يجول على المراكز الطبية في الشوف

جال وزير الصحة جميل جبق على المراكز الطبية في الشوف، ومن المقرر ان يلتقي جبق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في دارته في المختارة.
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