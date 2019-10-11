الرئيس عون عرض مع موريسون للعلاقات الثنائية والدعم البريطاني للبنان والتقى الأب دكاش

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون ​التنمية الدولية​ البريطاني، الدكتور آندرو موريسون على رأس وفد مرافق، وعرض معهم للعلاقات الثنائية بين البلدين والدعم البريطاني ل​لبنان​. واستقبل أيضًا رئيس "​جامعة القديس يوسف​" في ​بيروت​ الأب الدكتور ​سليم دكاش​، وعميد كلية العلوم الشرقية في ​الجامعة اليسوعية​ الأب صلاح أبو جودة والسفير خليل كرم، وتسلّم كتابًا عن تاريخ الآباء اليسوعيين في لبنان.

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